محافظ الفيوم يعقد لقاءً مع مسئولي مجلس المدينة .. صور

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم لقاءً موسعًا مع الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة الفيوم بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة الفيوم، حضره المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية، ومديري الإدارات بمجلس المدينة.



أشار محافظ الفيوم إلى أن هذا اللقاء هو الأول له مع الجهاز التنفيذي لكل مجلس مدينة، وأكد على الجدية في العمل والوطنية وتحكيم الضمير والاهتمام بالعمل الميداني من أجل توفير خدمة متميزة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم علي أكمل وجه، وأوضح أن مدينة الفيوم هي واجهة المحافظة، وشدد على ضرورة آداء الأعمال بكل أمانة وعلي الوجه الأمثل, ولابد من وضع خطة متكاملة وتنظيمية للنظافة والرصف والإشغالات والتشجير والكهرباء والصرف الصحي وتقسيم الأحياء لقطاعات والعمل على مراحل مع توفير جميع الإمكانيات من معدات وعمال للعمل في وقت واحد.



وأكد المحافظ علي ضرورة رفع جميع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع مع التنفيذ الفوري للإزالات وتحرير المحاضر القانونية للمخالفين, وعدم البناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية من بداية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالف، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة المسئول المقصر كلُ فيما يخصه, وأكد المحافظ أنه سوف يتم وضع خطة متكاملة لحل مشكلة النظافة والقمامة ومخلفات البناء بالمدينة والقري جذريًا مع تحديد أماكن تجميع القمامة, كما أكد علي ضرورة مراجعة أماكن الإعلانات الموجودة بالشوارع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة.



وخلال اللقاء أطلق محافظ الفيوم حملة لنظافة الطريق الدائري مع تقسيمه إلى قطاعات، حيث سيقوم كل قطاع بالنظافة الكاملة للطريق الدائري والتشجير وصيانة أعمدة الانارة ودهان البلدورات, واستمع المحافظ إلي احتياجات المسئولين، وأكد علي تذليل كافة المعوقات ومشاركة جميع الأجهزة الخدمية لحل قضايا المواطنين وتقديم خدمة متميزة, وأوضح أنه تم شراء عدد من المعدات وسوف يتم توزيعها علي أحياء المدينة، وفي نهاية اللقاء قام محافظ الفيوم بتسليم عدد 100 بدلة لعمال النظافة بمجلس مدينة الفيوم.