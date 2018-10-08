ابنة شقيق كمال الملاخ: طبيعي مهرجان الإسكندرية يكرم عمي

عقد على هامش المهرجان ندوة مئوية كمال الملاخ، مؤسس مهرجان الإسكندرية، أدارها الناقد سمير شحاتة، وتحدثت فيها ابنة شقيقه منى الملاخ، وزوجها الإعلامي فايز فرح.



ووجهت منى الملاخ الشكر لإدارة المهرجان على التكريم، قائلة إن كمال الملاخ هو من أسس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وبالتالي أمر طبيعي أن يكون التكريم من المهرجان الذي قام بتأسيسه.



وقال فايز فرح إن عميد الأدب العربي طه حسين هو من وجه الملاخ لدراسة الآثار، ورغم اعتراض الملاخ لأنه درس العمارة قال له طه حسين إن العمارة هي الآثار وآن الأوان أن يكون المسئول عن الآثار مصريون وليس أجانب دائما، وبالفعل بعد ٣ أشهر دراسة عاد الملاخ لطه حسين وأخبره أنه سيستمر في الآثار، ليكتشف بعد سنوات "مراكب الشمس" وبعدها بأسبوعين ذهب جمال عبد الناصر لمكان الاكتشاف وقال له إنه كان سببا في أن يذكر أسم مصر في ٧٠ جريدة عالمية.



وأكد الناقد سمير شحاتة أن كمال الملاخ نجح في مشاركة يوسف السباعي عام ١٩٧٣ في تأسيس جمعية النقاد كما كان أول من أسس مهرجانات السينما مثل القاهرة والإسكندرية إلى جانب مهرجانات مثل الإسماعيلية وأسوان.



وتابع قائلا: إنه وهب حياته لخدمة الفن لدرجة أنه لم يتزوج، ولكنه كان أبا لأبناء أشقائه الخمس، وعلى الرغم من أنه لم يكن الكبير، إلا أنهم كانوا يعتبرونه كبير العائلة.