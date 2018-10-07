مهرجان اﻹسكندرية السينمائي يحتفي بالكاتب الراحل كمال الملاخ

احتفى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ34، مساء اليوم الأحد، بذكرى ميلاد الكاتب الراحل كمال الملاخ.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا من جانب المؤرخين السينمائيين المشاركين في المهرجان لجوانب الحياة الأدبية والفنية والإبداعات التي تميزت بها أعمال الكاتب الراحل كمال الملاخ.

واستعرض النقاد الجانب الإنساني الذي تميز به الملاخ، وتأسيسه للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والتي نتج عنها تنظيم أول مهرجان سينمائي بمدينة الإسكندرية، لما كان له بالغ الأثر في نهضة الحركة الفنية والثقافية وإسهامات المهرجان خلال 34 دورة، شارك فيها المئات من الأعمال الفنية السينمائية المتميزة.

وعلق الناقد الأمير أباظة في رده على الناقد فيصل ندا بعد مطالبته "بتخصيص الجائزة الكبرى للمهرجان باسم الراحل كمال الملاخ" حيث أنه تم بالفعل تخصيص جائزة العمل الأول بالمهرجان تحت اسم الكاتب الراحل.

وعلى هامش الاحتفالية سلمت إدارة مهرجان الإسكندرية جائزة باسم اتحاد الكتاب لنجلته منى كمال الملاخ.