ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مهرجان اﻹسكندرية السينمائي يحتفي بالكاتب الراحل كمال الملاخ

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
أ ش أ
احتفى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ34، مساء اليوم الأحد، بذكرى ميلاد الكاتب الراحل كمال الملاخ.
وتضمنت الاحتفالية عرضًا من جانب المؤرخين السينمائيين المشاركين في المهرجان لجوانب الحياة الأدبية والفنية والإبداعات التي تميزت بها أعمال الكاتب الراحل كمال الملاخ.
واستعرض النقاد الجانب الإنساني الذي تميز به الملاخ، وتأسيسه للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والتي نتج عنها تنظيم أول مهرجان سينمائي بمدينة الإسكندرية، لما كان له بالغ الأثر في نهضة الحركة الفنية والثقافية وإسهامات المهرجان خلال 34 دورة، شارك فيها المئات من الأعمال الفنية السينمائية المتميزة.
وعلق الناقد الأمير أباظة في رده على الناقد فيصل ندا بعد مطالبته "بتخصيص الجائزة الكبرى للمهرجان باسم الراحل كمال الملاخ" حيث أنه تم بالفعل تخصيص جائزة العمل الأول بالمهرجان تحت اسم الكاتب الراحل.
وعلى هامش الاحتفالية سلمت إدارة مهرجان الإسكندرية جائزة باسم اتحاد الكتاب لنجلته منى كمال الملاخ.

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز .. محمد صلاح عاشرًا

بشار الأسد : ما يحدث في سوريا جزء من صفقة القرن القديمة

تحرير طفل خطفه تشكيل عصابي وطلب فدية مليوني جنيه بسوهاج.. فيديو

مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات في حادث دهس خلال حفل زفاف بنيويورك

القنصل السعودي بإسطنبول يكشف سر وجود جمال خاشقجي في القنصلية

خطوات حجز تذاكر القطارات على برنامج أبليكيشن

التعدي على مدير مستشفى الحسينية و3 أطباء وطاقم التمريض بالضرب

شاهد.. آخر ظهور لقتلة الرئيس السادات قبل الإعدام بساعات

شاهد.. تصرف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مع طفل إندونيسي من ضحايا تسونامي

الاتحاد يضيف الهدف الرابع في شباك الأهلي .. فيديووصور

الاتحاد يضرب الأهلي بالهدف الثالث عن طريق ديديه .. فيديو

حاتم صابر: إسرائيل عرضت على ممثل مصري تجسيد شخصية أشرف مروان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

محمد مصيلحي: مكناش نحلم باللي عملناه مع الأهلي.. المباراة تاريخية ..فيديو
وزارة التضامن: ندرس زيادة تعويضات أهالي الراشدة لأكثر من مليوني جنيه
باريس سان جيرمان يسحق ليون بسوبر هاتريك مبابي وهدف نيمار.. فيديو
الأهلي يتلقى أول هزيمة في الدوري على يد الاتحاد السكندري.. فيديو
مبابي يسجل سوبر هاتريك لباريس سان جيرمان أمام ليون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟