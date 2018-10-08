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برلمان

نائب: مصر لا تقل عن دول أوروبا على المستوى السياحي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، بضرورة استغلال هيئة تنشيط السياحة، لزيارة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، إلى مصر، لاسيما وأنها شخصية مهمة، وتأمل أى دولة زيارتها للترويج للسياحة.

وأضاف "بيومي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن زيارة ميلانيا ترامب رسالة إلى دول العالم أجمع بما تتمتع به مصر من استقرار أمنى ومجتمعي، فضلًا عن العراقة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية.

وأشار أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن مصر الأن أصبحت لا تقل عن دول الجوار، وعلى استعداد لمنافسة تلك الدول.

وعبر النائب عن استيائه من عدم الاستغلال الأمثل، خاصة من جانب هيئة تنشيط السياحة، لمثل هذه الزيارات الكبيرة التي يقوم بها شخصيات عالمية.

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