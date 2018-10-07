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بسبب المقاهي.. برلماني يقترح فرض ضريبة على المحال المفتوحة بعد 11 مساء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
توك شو
قال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إنه أجريت إحصائية لإنتاجية المواطن المصري وكانت النتيجة 28 دقيقة عمل في اليوم، معقبا: «ده رقم قليل جدا، ولازم نشوف الأسباب اللي وصلتنا لهذا الرقم».

وأضاف "البطيخي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المُذاع عبر فضائية "ten"، أنه تقدم بمقترح لفرض ضريبة على المحال العامة المفتوحة بعد 11 مساء.

وأشار إلي أن مواعيد العمل الرسمية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا، متابعا: «الناس اللي بتسهر على القهاوي لحد الساعة 4 الصبح هتروح شغلها إزاي»، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل من الخامسة صباحا، معقبا: «ولو أخدنا الرئيس مثل أعلى سيتغير وضعنا».

وأكمل عضو مجلس النواب: «المواطن يقعد على القهاوي طول اليوم بس ميقعدش بعد الساعة 11، مفيش أي دولة في العالم المواطنين بيقعدوا على القهاوي فيها لحد الصبح».

ولفت إلى أن مصر تعد أكبر دول العالم بها مقاهي وكافيهات، مؤكدا أن استمرار فتح بعض المحال العامة بعد الساعة 11 مساءً ينعكس بالسلب على المجتمع، حيث يؤثر على سير العمل في اليوم التالي.

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