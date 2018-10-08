غدا.. الجزائر تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بفرنسا

يشارك وفد برلماني جزائري في المرحلة الرابعة للدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي ستبدأ غدا /الاثنين/ وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري بمدينة ستراسبورج الفرنسية.

وذكر بيان لمجلس الأمة الجزائري مساء اليوم /الأحد/ أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن عدة مواضيع منها مكافحة الإرهاب والتطرف، والهجرة غير المشروعة.

يذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومن المقرر أن يضم الوفد الجزائري كلا من عضوي مجلس الأمة رشيد بوغربال ويوسف بوتخيل.

