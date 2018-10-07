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رياضة

رنيم الوليلي تصعد إلى دور الـ16 في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:02 م
القسم الرياضي
نجحت رنيم الوليلي بطلة أندية وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا وحاملة لقب بطولة العالم للإسكواش لعام 2017 في التغلب على الاسترالية راشيل غرينهام في الدور الـ32 من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش بنتيجة ثلاثة أشوط مقابل لا شيء بنتيجة أشواط (٤:١١) (٦:١١) (٣:١١) وبذلك تصعد رنيم إلى الدور الـ16 من البطولة.

وقالت الوليلي عقب الفوز "أنا متحمسة جدا للجولات المقبلة ، كان العام الماضي تحديا كبيرا وتمكنت من الوصول إلى الدور النهائي من البطولة وأتمنى أن احصد لقب البطولة لهذا العام".

يذكر أن بطولة أمريكا المفتوحة ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش وتقام بولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر 2018، و مجموع جوائزها 338,000 دولار.

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