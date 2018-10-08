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رياضة

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهتي سوازيلاند.. اليوم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
أحمد هاني
يبدأ المنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الاستعداد لخوض مباراتى سوازيلاند، اليوم الاثنين بمعسكر مغلق.

ويلتقي منتخب مصر مع سوازيلاند يومي 12، 16 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

ويقيم المنتخب الوطنى خلال معسكره بأحد الفنادق ويؤدي تدريباته على ملعب نادى إيروسبورت، وكلاهما يقعان فى حرم مطار القاهرة ضمانا لنجاح المعسكر المغلق.

يذكر أن معسكر منتخب مصر يضم 27 لاعبا من بينهم 12 محترفا فى الخارج.

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