برميل النفط يصل إلى 84 دولارا والموازنة تتكبد المال.. المالية: كل دولار إضافي يكلفنا 4 مليارات جنيه.. أبوالعلا: الدول الصناعية ستضغط والأسعار ستنخفض خلال 3 أشهر.. وصدى البلد يحدد 7 خطوات للحكومة

- وزير المالية: كل دولار زيادة يكلفنا 4 مليارات جنيه

- رمضان أبوالعلا: تصريحات "معيط" غير دقيقة

- خبير البترول: الدول الصناعية ستضغط لخفض الأسعار من أجل مصالحها

- و"صدى البلد" يوضح 7 خطوات ستتخذها الدولة لمواجهة موجة الارتفاع



لامست أسعار النفط عالميا 84 دولارا للبرميل، الأمر الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة المصرية، حيث خرج محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له ليقول أن ارتفاع أسعار البترول، خلال الفترة الأخيرة، يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، ومستهدفات لخفض عجز الموازنة والدين العام، وأنه "لسوء الحظ إن أسعار البترول تضع بذلك الشكل، فكل دولار زيادة عن السعر المقرر في الموازنة بيزود العجز 4 مليارات جنيه".



فيما يرى الدكتور رمضان أبوالعلا خبير بترولي، أن تصريحات وزير المالية بأن كل دولار إضافي في سعر برميل النفط يكبد الدولة 4 مليارات جنيه دعم إضافية، هي تقديرات غير دقيقة، كون حساب قيمة التكلفة على الدولة جراء ارتفاع البترول أمر معقد جدا، وليس بتلك البساطة.



وتساءل "أبوالعلا"، عبر تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، هل كل انخفاض سابق في الأسعار كان يوفر ذلك المبلغ، وكيف كانت الدولة تدعم البترول حين كان سعر البرميل 40 دولارًا برقم يصل لـ60 مليار جنيه بالسنة، مع العلم أن الفارق بين سعر البرميل حينها والآن حسب الموازنة 27 دولارًا لكل برميل، فكيف كان ذلك الدعم مع أن فرق الأسعار بين الداعمين 108 مليارات جنيه.



وأضاف الخبير، كيف أيضًا كل ذلك الدعم الذي كان مع العلم أن أسعار المنتجات والمشتقات البترولية قد تم رفعه لأكثر من مرة، مشددا على أن حسابات وزير المالية ليست بالدقيقة حول الأمر نهائيا، على الرغم من تكبد الدولة تكلفة إضافية بالفعل.



وتوقع الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير بترولي ألا يستمر ارتفاع أسعار النفط لمدة طويلة، وأنه سيعاود الانخفاض لمعدلاته السابقة خلال فترة قريبة، موضحا أن الأمر يعود للأزمات الجيوسياسية بالعالم، والتي سرعان ما ستتلاشى بتدخل القوى المتضررة.



وأوضح "أبوالعلا"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العالم يغلفه توازن بين القوى الصناعية المتضررة بارتفاع أسعار النفط المبالغ فيه، وأيضا شركات النفط التي تتضرر بانخفاض أسعارها بشكل مبالغ فيه أيضا.



وأضاف أنه خلال مدة تتراوح حتى الثلاثة أشهر المقبلة، سيعود النفط لمعدله الطبيعي في حدة الـ60 دولارا أو تزيد قليلا، متوقعا انه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة القصيرة المقبلة، قبل الانخفاض، ولكنه لن يتخطى الـ100 دولار على أي حال.



ويوضح "صدى البلد" إجراءات الحكومة للسيطرة على الموقف وفقا لما جاء بالموازنة العامة خلال السنة المالية 2018/2019، للسيطرة على العجز وتقليص الدين العام.



من المعروف أن الموازنة العامة للدولة هي الاستراتيجية أو الخطة المستقبلية للحكومة خلال سنة مقبلة؛ ومن هذا المنطلق نجد أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي وضعت اجراءات استباقية للسيطرة على ارتفاع أسعار النفط عالميا، إذ حددت السعر عند 67 دولارا للبرميل بزيادة تبلغ 7 دولارات عن العام المالي الماضي مع استهداف خفض سعر خام برنت خلال العام المالي المقبل ليصل 61.2 دولار بتخفيض يقترب من 5.8 دولار، بعد تعافي الاقتصاد العالمي من وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة و التضخم.



وكشفت بيانات الموازنة استهداف خفض الدين العام للدولة على مدى 3 سنوات مقبلة من 108% خلال العام المالي الماضي ليتراجع إلي ما بين 80 إلي 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 وهو ما سيتم بصورة تدريجية؛ ما يعني أن الحكومة مطالب منها أن تحقق فائضا أوليا لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل خلال العام المالي الجاري لمواجهة أي زيادات في أسعار النفط والسلع الاستراتيجية كالقمح عالميا.



وزارة المالية أعلنت صراحة أنها ستنسق مع البنك المركزي المصري على استقرار معدلات التضخم عند 10% ورفع معدلات النمو الاقتصادي لما بين 5.8% خلال العام المالي الجاري بزيادة عن العام المالي الماضي و التي سجلت 5.2% ؛ مع استهداف الوصول لمعدلات نمو تصل لما بين 6.5 حتى 7% خلال العام المالي المقبل، بالتزامن مع ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.



وستسعى وزارة المالية للتوسع في عمليات زيادة الرسوم المحصلة من توصيل الغاز المنزلي والحصول علي حصيلة تبلغ 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ1.2 مليار في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 2.3 مليار جنيه؛ بالتزامن مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية توقف الاستيراد الخارجي من الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير.



وستلجأ وزارة المالية لتخفيض الدعم علي المحروقات والمقدر بالموازنة خلال العام المالي الجاري لـ89.1 مليار جنيه مقارنة بـ 110.15 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بنسبة تخفيض في المخصصات تقترب من 23.5% ؛ مع تخفيض الدعم الموجه للكهرباء بعد زيادة التعريفة الخاصة بأسعار الكهرباء الموجهة للمنازل، لتصبح 16 مليارا في الموازنة الحالية بعد أن كانت 30 مليار جنيه في الموازنة الماضية بتخفيض بلغ 14 مليار جنيه بنسبة تقترب من النصف.



وستلجأ الوزارة للاعتماد بصورة أساسية على زيادة الضرائب المحصلة من الجهات السيادية بواقع 0.5% لتساهم في مواجهة أي إجراءات لزيادة أسعار النفط محليا والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليص عمليات استيراد المواد النفطية من الخارج.



ووفقا لمصادر داخل وزارة المالية فإن "المالية" بدأت فعليا باللجوء للأسواق الخارجية للترويج لعمليات طروحات السندات الدولية وخصوصا في أوروبا و السوق الأسيوي، مؤكدة أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيستغل فرصة مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بجزيرة بالي الإندونيسية ويعرض خطة الوزارة في طروحات السندات الدولية علي بلدان ( كوريا الجنوبية، سنغافورة، الصين، الهند، اليابان، ماليزيا).