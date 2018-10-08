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رياضة

هوكي المصري يحصد المركز الأول للآنسات في البطولة التنشيطية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
هوكي المصري يحصد
هوكي المصري يحصد المركز الأول للآنسات في البطولة التنشيطية
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
حققت فرق النادي المصري لهوكي الانزلاق نتائج طيبة في البطولة التنشيطية التي نظمها الاتحاد المصري للانزلاق على مدار ثلاثة أيام بملاعب نادي الزهور بالقاهرة احتفالًا بأعياد أكتوبر.

وحقق فريق الآنسات تحت ١٧ سنة المركز الاول بعد أداء متميز من لاعبات الفريق اللاتي نجحن في اجتياز عقبة فريق الزهور مضيف البطولة في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4 ليصعد الفريق الى النهائي وينجح في الفوز على السكة الحديد بسهولة بنتيجة 3/6.

و نجح فريق الرواد – رجال – في الفوز بالمركز الأول أيضًا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 1/6 ، وعلى الاتحاد السكندري بنتيجة 2/7 ، بينما نجح فريق عمومي الانسات في الحصول على المركز الثاني بعد أداء متميز من لاعبات الفريق اللاتي نجحن في الفوز على مدينة نصر في الدور قبل النهائي بنتيجة 2/4 قبل الخسارة أمام الزهور في النهائي بنتيجة 3/1 وهي المباراة التي شهدت مشاركة كل من ياسمين يحيى و يمنى الحفناوي رغم اصابتهما البالغة في مباراة الدور نصف النهائي.

وحقق فريق تحت 14 عاما بنات أيضًا المركز الثاني بعد الفوز في الدور نصف النهائي على السكة الحديد قبل الخسارة في الدور النهائي أمام فريق مدينة نصر بهدف للاشئ ، وحقق فريق تحت 15 عاما بنين المركز الثالث بعد الفوز على السكة الحديد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لهوكي الانزلاق بالمصري يتكون من الكابتن صلاح المهدي المشرف على لعبة هوكي الانزلاق بالنادي المصري والكابتن أحمد سمير المدير الفني للعبة والكابتن هاني عبد الهادي المدير الإداري للعبة تحت الاشراف العام لحسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على النشاط الرياضي.
هوكي المصري يحصد المركز الأول للآنسات في البطولة التنشيطية
هوكي المصري يحصد المركز الأول للآنسات في البطولة التنشيطية
هوكي المصري يحصد المركز الأول للآنسات في البطولة التنشيطية
هوكي المصري يحصد المركز الأول للآنسات في البطولة التنشيطية

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