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ديني

لاجئون روهينجا في الهند يستغيثون: سنقتل حال عودتنا إلى ديارنا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعرب اللاجئون الروهينجا الذين بقوا في المخيمات الهندية عن قلقهم من ترحيلهم إلى ميانمار.

وقال بعض اللاجئين المقيمين في مخيم كاليندي كونج في دلهي، إنهم لا يريدون العودة إلى ميانمار خوفا على حياتهم.

كما قال أحد اللاجئين: "نحن نطلب فقط من الحكومة الهندية السماح لنا بالبقاء هنا إلى أن يتحقق السلام في بلدنا. سيتم قتل سبعة من الروهينجا الذين تم ترحيلهم قريبًا جدًا. "لا يتم تزويد هؤلاء اللاجئين بأي وسائل راحة ويعيشون في ظروف يرثى لها، وما زالوا لا يطلبون أي شيء من الحكومة الهندية ، "يريدون فقط العيش هنا حتى يسود السلام في بلادهم".

وبعد أن رحّلت الحكومة المركزية سبعة لاجئين من الروهينجا إلى ميانمار يوم الجمعة ، رفض الكثيرون الآن العودة إلى ميانمار ، قائلين إنهم لن يعودوا حتى يتم "استعادة السلام في وطنهم".

جدير بالذكر أنه قد فر أكثر من 650.000 مسلمًا من الروهينجا من ولاية راخين في أغسطس 2017 بعد أن شن جيش ميانمار حملة أمنية مكثفة على الولاية، ما أدى إلى لجوء عدد كبير من الروهينجا إلى مخيماتٍ للاجئين في الهند وبنجلاديش.

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