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والد الشهيد عمرو مصطفى: حرب أكتوبر غيرت المفاهيم العسكرية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال والد الشهيد المستشار عمرو مصطفى الدكتور مصطفى حسنى، إن حرب أكتوبر غيرت المفاهيم العسكرية والنظريات العالمية، موضحا:"لولا الأبطال والشهداء لم تحقق النصر والعزة لمصر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"فى هذه الذكرى العظيمة يجب أن نوجه تحية إجلال وتقدير لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ولكل قطرة سالت فى هذه الحرب العظيمة".

وأشار إلى أن الفنانين لم يقدموا عمل فنى عن حرب أكتوبر مثل فيلم الناصر صلاح الدين، مضيفا:" أتمنى إنتاج فيلم كبير عن بطولات حرب 6 أكتوبر".

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