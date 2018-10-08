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أخبار البلد

الأرصاد تحذر من أمطار غرب البلاد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على محافظات ومدن مصر، العظمى والصغرى،( القاهرة 22/ 30، وسط الدلتا 22 /30، الإسكندرية 22 /29، بلطيم 23 /28، مطروح 20 /27، السلوم 20 /27، سيوة 20 /34، بورسعيد 23 /28، دمياط 23 /28، العريش 19/ 29، رفح 18/ 28، الإسماعيلية 20 /30، السويس 21/ 30، رأس سدر 22 /31، نخل 18 /29، نويبع 24 /31، طابا 22 /28، كاترين 18 /29، الطور 24 /30، شرم الشيخ 26/ 33، الغردقة 24 /33، مرسى علم 24 /32، الفيوم 22 /31، بنى سويف 22 /31، المنيا 20 /31، أسيوط 20 /32، سوهاج 21 /34، قنا 22 /36، الأقصر 23 /36، أسوان 25/ 38، أبوسمبل 25 /38، الوادى الجديد 23 /36، شلاتين 25 /34، أبورماد 26 /33، رأس حدربة 27 /32، حلايب 27 /31.

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