8 أسباب صادمة للصداع المستمر عليك بعلاجها أولا

كشف موقع "بولد سكاي" عن قائمة بأسباب صادمة تؤدي إلى الشعور المتكرر بالصداع المستمر المفاجئة وهي تتمثل فيما يلي:



1. سوء التغذية والإكثار من تناول المخللات، فقد أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة تسبب الصداع نظرا لاحتوائها على أملاح كثيرة ، كذلك الأطعمة القديمة مثل الجبن، تحتوى مادة التيرامين التى تسبب الصداع ولذلك يجب تجنب تناولها.



2. العلاقة الجنسية: فقد تتسبب في حالات قليلة بالنسبة للرجال الصداع الحاد بعد انتهائها.



3. الربط الشديد للشعر: هناك الكثير من النساء وحتى بعض الرجال يستخدمون التسريحات الرياضية للشعر، مثل كعكة ضيقة أو ضفائر ضيقة، ويمكن أن توتر الأعصاب حول منطقة الرأس ، عندما تكون الرياضة لفترة طويلة وتسبب الصداع.



4. اعوجاج فك الفم: هو حالة لا يكون الفك العلوي والفك السفلي فيها متماشيًا مع بعضهما البعض ، مما يجعل من الصعب مضغ الطعام. لذلك ، في مثل تلك الاصابة للناس ، يمكن أن يسبب الصداع في كل مرة يأكلون الطعام ، حيث أن الفك العلوي يجب أن يعمل بجد من خلال تطبيق المزيد من الضغط لمضغ الطعام.



5. مادة الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) التى توجد فى بعض الأطعمة ، وقد تم حظر الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة الكيميائية قبل بضع سنوات ، في عدد من البلدان وهى موجود في الأطعمة المجهزة والأغذية المعبأة والأطعمة السريعة ويمكن أن يكون ساما للغاية لجسم الإنسان مما يكون سببا فى الصداع.



6. الجوع: يسبب آلام الجوع ، مثل التعب والتهيج والانتفاخ وألم المعدة وحتى الصداع فعندما لا يحصل الجسم على الكمية المناسبة من الوقود ، للحفاظ على وظائفه ، ينخفض ​​مستوى الأوكسجين في الدماغ ويسبب الصداع.



7.طبيعة العمل: إذا كان لديك عمل مكتبي وكنت تجلس مترهلًا طوال اليوم، في النوع غير المناسب من الكرسي، إلى جانب آلام الظهر وألم الرقبة، يمكن أن يصيبك ذلك بالصداع.



8. الأضواء الساطعة: إذا كنت شخصًا لديه وظيفة تتطلب منك العمل مع الأضواء الساطعة طوال الوقت، مثل اللحام وإدارة ضوء المسرح ، وما إلى ذلك ، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالصداع المستمر.