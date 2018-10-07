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رياضة

قائد تشيلسي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم بعد 23 عامًا داخل الملاعب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:02 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن جون تيري مدافع منتخب انجلترا وتشيلسي السابق اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعدما قضى آخر مواسمه مع أستون فيلا في بطولة شامبيونشيب.

وكتب جون تيري عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "بعد 23 عاما مع كرة القدم، قررت اليوم الاعتزال".

وأضاف صاحب الـ 37 عامًا : "أتطلع إلى الفصل الجديد من حياتي والتحديات المستقبلية التي تنتظرني."

وخاض جون تيري 717 مباراة مع تشيلسي ، حصد خلالها على 5 ألقاب للدوري ومثلها لكأس إنجلترا، و3 لكأس رابطة المحترفين، ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب يوروباليج.

وكشفت عدد من تقارير الإنجليزية إلى قرب انضمام جون تيري إلى الجهاز الفني لأستون فيلا بعد إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق في الفترة الأخيرة .

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