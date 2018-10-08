رومانسية من نوع جديد.. الفرنسيون مغرمون برجال العصابات

he Corsicans"



ووفقا للتقرير النفسي لصحيفة "لوموند" الفرنسية ، نفذت العصابات العديد من عمليات السطو المسلح التي كانت نسخة طبق الأصل من مشاهد سينيمائية.



واختتمت " بي بي سي" التقرير بأن : "الفرنسيين يحبون الفيلم الجيد".









تتسم العلاقة بين السينما والواقع بالامتزاج الشديد، فالواقع ينعكس على السينما، فكثيرًا ما تقوم أحداث الكثير من الأفلام على قصص حقيقية حدثت بالفعل، وكذلك نرى في حياتنا اليومية الكثير من المشاهد السينمائية تتجسد لتصبح واقعا، كما يتأثر معظمنا بما يشاهده ويتفاعل معه، فمثلا نحزن عند موت البطل او تعرضه لسوء حتى وإن كان البطل شخصا خارجا على القانون. هذا عن السينما، لكن ماذا عن الواقع؟ ...الأربعاء الماضي، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أشهر مجرم فرنسي، وهو رضوان فايد، 46 عاما، بعدما هرب من سجن ريو في الأول من يوليو الماضي. وذلك من خلال تعقب أجهزة الهاتف المحمول، بعد أن كان متخفيا في زي النقاب، في البلدة التي ولد فيها شمالي باريس برفقة 6 آخرين من شركائه.وهرب رضوان من سجن ريو بواسطة طائرة هليوكوبتر بمساعدة 3 مسلحين، في مشهد أقرب إلى أفلام هوليوود. حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة تدبير عملية سطو مسلح فاشلة، أسفرت عن مقتل شرطي عام 2010. حددت الشرطة موقعه داخل عمارة سكنية وبعد 3 شهور من الهرب.وفي هذا الشأن، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تقريرا بعنوان "لماذا تحب فرنسا رجال العصابات؟"، والذي رصدت خلاله أسباب اهتمام الفرنسيين برجال العصابات الذي وصل إلى حد الدعم والحب في كثير من الأحيان، وكيف لعبت السينما سواء الفرنسية أو الأمريكية دورا محوريا في ذلك.وجاء به أنه عندما هرب فايد من السجن بتلك الطريقة المذهلة، شعرت الممثلة الفرنسية باتريس دالي بالسرور لذلك، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام "حماك الله يا رضوان، فرنسا كلها معك، سوف أرقص لساعات احتفالا بذلك".لكنها تراجعت بسرعة وحذفت ما كتبته بعدما هاجمها رواد الموقع، وأدركت أن بطلها هو رجل كان يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما، وقتل شرطيا.وأضافت "بي بي سي"، أنه على الرغم من ذلك، هناك دائما في فرنسا شيء ما يرتبط الناس برجل العصابات، خصوصا الذي يواصل الهروب باستمرار، وخاصة أولئك الذين يتبعون الطريقة الهوليوودية في عملهم، ولا سيما الشخص الذي يتكلم كثيرا، وينشر كتابات بمذكراته، ليتحول الأمر إلى احتفالية على قنوات التلفزيون.وأوضحت أن رضوان فايد فعل كل هذا، حيث لدى الفرنسيين هذا المزيج من التسامح والاشمئزاز، الذي يشعرون به دائما تجاه المجرمين سيئي السمعة.ويبقى هنا السؤال، أين يكمن مصدر هذا الافتتان؟..يبدو الأمر وكأن رجال العصابات هؤلاء لا يقترفون جرائم بشعة. ففي إحدى جرائمه، أحرق فايد أحد الضحايا نتيجة ضربه لمصباح، والذي انفجر ليحرق الرجل الذي كان يقف أسفله، خلال إحدى عمليات السطو.قد لا يكون رضوان قد أطلق النار بنفسه على شرطية بعد مطاردة على طريق سريع في عام 2010، ولكن شخص ما في عصابته فعل ذلك.بعض الأشخاص الرومانسيين الآخرين، يحبون جاك ميسرين وتاني زامبا وفرانسوا لو بيلج، لكنهم لم يكونوا لصوص بنوك فقط، بل قاتلين أيضا.ربما تعود جذور هذه الظاهرة إلى الماضي الثوري لفرنسا، والذي أعطى شرعية بطريقة ما لأعمال السطو على ممتلكات الأثرياء.ليس رضوان أول رجل عصابات يصور نفسه على أنه روبن هود، يعيش حياة نظيفة ويتجنب العنف قدر الإمكان. حيث كان شعاره الذي أورده في مذكراته "لا مصابون لا قتلى" وشرح "عندما لا يصاب أحد، فأنت تعلم أنك تقوم بعملك بشكل صحيح".ويشرح التقرير أن هذه الجمل ساعدته على وصف "النبضات السيكولوجية" التي دفعته ليصبح رجل عصابات، وأن الفرنسيين ينجذبون لهذا النوع من التحليل الذاتي الذكي.وأضاف فايد : "أنت في حاجة ماسة إلى الأدرينالين الذي تحصل عليه من حالة الصمود في المواقف الصعبة، يحتاج جسمك إليه كما تحتاج إلى نوع المخدرات المفضل لديك، في النهاية أنت لا تفعل ذلك من أجل المال".وعلق التقرير على ذلك بأن هناك أيضا نوع من الحنين في العمل، حنين إلى الأيام الخوالي لعصر عصابات مرسيليا، عندما كان الكورسيكيون "Tيسيطرون على صناعة القمار والدعارة، وقبل أن تتولى عصابات المخدرات القادمة من شمال إفريقيا زمام الأمور.وأشار إلى أن هناك أيضا سبب أبسط لهذا الافتتان، يدركه فايد بشدة، وهو رومانسية السينما وسحرها.لدى الفرنسيون تراث غني من أفلام العصابات المحلية مثل "Rififi"، "Les Tontons Flingueurs"، "Touchez pas au Grisb"، "Classe Tous Risques".في هذه الأفلام، قد يكون البطل عنيفا جدا، لكنه شخص رومانسي، ينزلق نحو مصيره بفعل قوى سيكولوجية خارجة عن سيطرته.بالنسبة لرضوان فايد، فإن هوليوود أكثر إلهاما له، لكنه لم يتخل عن فرنسيته أيضا في أولى عملياته السينمائية الطراز عام 1995، حيث وضع هو وأفراد عصابته أقنعة بوجوه السياسيين الفرنسيين، منهم رئيس الوزراء السابق ريمون بار. متأثرا بالفيلم الأمريكي "بوينت بريك".وفي هجوم لاحق، أطلق فايد وأفراد عصابته على أنفسهم ألقاب مثل "Mr Orange" و"Mr Blue" ..ألخ، على غرار فيلم العصابات الأمريكي "Reservoir Dogs".وقال فايد إنه شاهد الفيلم الأمريكي "Heat" 100 مرة، ليتعلم كيفية مهاجمة سيارة نقود مدرعة.