رسالة نارية من إبراهيم سعيد لمدرب الأهلي بعد الهزيمة من الاتحاد

نشر اللاعب إبراهيم سعيد تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ينتقد فيها مدرب الاهلى الحالى .



وأشار سعيد الى ضعف مدرب الاهلى كما رآه فى المباريات السابقة، لافتا الى الهجوم الذى تعرض له عند انتقاده من قبل.



قال سعيد فى التغريدة "تحدثت من قبل ومن فترة ان كارتيرون مدرب الأهلي من أقل المدربين وذو شخصية ضعيفه ومش بيعرف يقرا المباراة بشكل جيد واتهاجمت. وجميع المباريات الذي أدارها ليست بالقوة اليوم امام هجوم قوي من رزاق سيسيه لوحده الاهلي انكشف دفاعيا وخصوصا كوليبالي المواجهة المباشرة لخصمه، ضعيف".