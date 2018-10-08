شعراوي يكلف المحافظات بتشكيل مجموعات عمل للانتهاء من طلبات التقنين قبل نهاية العام

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل فرق عمل لسرعة الانتهاء من طلبات تقنين الأراضي بالمحافظات .



وشدد الوزير، على الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين، وذلك للانتهاء من أوضاع التقنين قبل نهاية العام الجارى .



وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات، التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة لذلك خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة.



وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والمعايير التي حددتها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل في هذا الشأن.



