ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شعراوي يكلف المحافظات بتشكيل مجموعات عمل للانتهاء من طلبات التقنين قبل نهاية العام

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:49 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل فرق عمل لسرعة الانتهاء من طلبات تقنين الأراضي بالمحافظات .

وشدد الوزير، على الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين، وذلك للانتهاء من أوضاع التقنين قبل نهاية العام الجارى .

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات، التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة لذلك خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والمعايير التي حددتها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل في هذا الشأن. 

ترشيحاتنا

وزير الري: إزالة 400 ألف حالة تعد على النيل

عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

ياسمينا العلواني: المفروض الأهلي يجيب مدرب تاني للمباريات المحلية

الإعلان عن زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

شاهد.. آخر ظهور لقتلة الرئيس السادات قبل الإعدام بساعات

قضية اغتصاب جديدة تطارد كريستيانو رونالدو

تستأجر قاتلًا للتخلص من جيرانها.. فيديو

محمد مصيلحي: مكناش نحلم باللي عملناه مع الأهلي.. المباراة تاريخية ..فيديو

وليد صلاح الدين: درسنا الأهلي جيدا.. وسيسيه أحد نجوم المباراة.. فيديو

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهتي سوازيلاند.. اليوم

الأهلي يتلقى أول هزيمة في الدوري على يد الاتحاد السكندري.. فيديو

شعراوي يكلف المحافظات بتشكيل مجموعات عمل للانتهاء من طلبات التقنين قبل نهاية العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

فيديو

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟