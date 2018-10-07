وزارة التضامن: ندرس زيادة تعويضات أهالي الراشدة لأكثر من مليوني جنيه

قال الدكتور محمد العقبى المستشار الإعلامى لوزارة التضامن، إن الدكتورة غادة والي وجهت مسئولي الوزارة فى الوادى الجديد بالتحرك السريع للتواصل مع أهالى قرية "الراشدة" لـ رصد الخسائر المادية التى نتجت عن حريق هائل وذلك لـ صرف تعويضات مناسبة للأهالى.



وأضاف "العقبى" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الاولى" أن وزيرة التضامن قررت رصد مليوني جنيه لتعويض المتضررين بشكل مبدئي، مشيرا إلى أن حريق قرية الراشدة تسبب فى خسائر مادية عبارة عن رؤوس ماشية، وأشجار نخيل ومنازل.



وتابع:" إذا كانت قيمة الخسائر الناتجة عن الحريق بعد رصدها أكثر من مليوني جنيه سيتم زيادة التعويضات".



