ياسمينا العلواني: المفروض الأهلي يجيب مدرب تاني للمباريات المحلية

علقت المطربة الشابة ياسمينا العلواني على مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري التي انتهت قبل قليل بخسارة الأهلي.



وقالت ياسمين العلواني في تغريدة لها عبر تويتر: «المفروض النادي #الاهلى يخلي #كالديرون للمباريات الأفريقية ويجيب مدرب تانى للمباريات المحلية»، في إشارة منها إلى النتائج الإيجابية التي يحققها المدير الفني للأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في حين يحقق نتائج متواضعة في الدوري العام والمباريات المحلية.



وكان النادي الأهلي قد خسر أمام نادي الإتحاد السكندري بنتيجة (3-4) في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري العام المصري، ليخسر الأهلي 3 نقاط في مشواره بالدوري.