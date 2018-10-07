ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ياسمينا العلواني: المفروض الأهلي يجيب مدرب تاني للمباريات المحلية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:20 م
ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني
سعيد فراج
علقت المطربة الشابة ياسمينا العلواني على مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري التي انتهت قبل قليل بخسارة الأهلي.

وقالت ياسمين العلواني في تغريدة لها عبر تويتر: «المفروض النادي #الاهلى يخلي #كالديرون للمباريات الأفريقية ويجيب مدرب تانى للمباريات المحلية»، في إشارة منها إلى النتائج الإيجابية التي يحققها المدير الفني للأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في حين يحقق نتائج متواضعة في الدوري العام والمباريات المحلية.

وكان النادي الأهلي قد خسر أمام نادي الإتحاد السكندري بنتيجة (3-4) في المباراة المؤجلة بينهما بالدوري العام المصري، ليخسر الأهلي 3 نقاط في مشواره بالدوري.

ترشيحاتنا

تألق محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي وتعادل سلبي في الشوط الأول

فيديوجراف| الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لـ جنون السيلفي

العقيد حاتم صابر يكشف حقائق جديدة عن رأفت الهجان وأشرف مروان

باريس سان جيرمان يسحق ليون بسوبر هاتريك مبابي وهدف نيمار.. فيديو

الأهلي يرفع إعلانات الرعاة من مباراة الاتحاد ..صور

المصرية للمطارات توضح حقيقة ورقة مواعيد رحلات مطار برج العرب

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 7-10-2018 .. بث مباشر

75 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وصمود من الاتحاد للحفاظ على التقدم.. فيديو

أمريكي ينشر صورا لزوجته وابنته داخل تابوت بعد مصرعهما على يد ملاكم.. صور

لا دخان دون نار لشائعات زواج النجوم .. هنا شيحة وأحمد فلوكس الأحدث.. عمرو دياب يلقب دينا الشربيني بفريق العمل .. وهيفاء وهبي تنفي زواجها من مدير أعمالها

دياب ينشر صور زفافه: أنا اتجوزت يا جماعة أه والله

القنصل السعودي بإسطنبول يكشف سر وجود جمال خاشقجي في القنصلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

محمد مصيلحي: مكناش نحلم باللي عملناه مع الأهلي.. المباراة تاريخية ..فيديو
وزارة التضامن: ندرس زيادة تعويضات أهالي الراشدة لأكثر من مليوني جنيه
باريس سان جيرمان يسحق ليون بسوبر هاتريك مبابي وهدف نيمار.. فيديو
الأهلي يتلقى أول هزيمة في الدوري على يد الاتحاد السكندري.. فيديو
مبابي يسجل سوبر هاتريك لباريس سان جيرمان أمام ليون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟