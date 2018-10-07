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نائب محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق جديد في قرية الراشدة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:20 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
حسام الحارتي
أكدت حنان مجدي ، نائب محافظ الوادي الجديد ، نشوب حريق جديد داخل منطقة الراشدة وتمت السيطرة عليه .

وأضافت مجدي في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، ان عدد حالات الإصابة وصل إلى 53 حالة مابين ضيق في التنفس ، وحروق سطحية ، وتم علاجها جميعا ومغادرتها المستشفيات بعد تلقيها العلاج .

وأوضحت انه تم حصر الخسائر التي تعرضت لها قرية الراشدة بعد نشوب حريق، وهي " احترق 18 الف نخلة ، ونفوق 3 من الماشية ، وتعرض 4 منازل لضرر بسيط ".

وقالت نائب المحافظ ، ان منطقة الراشدة تشهد كل عام وقوع حريق بها، ولكن هذا العام يختلف اختلافا تاما ، مضيفة ان تلك القرية هي الأخطر في التعرض للحرائق.

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