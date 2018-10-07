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رياضة

شاهد.. قناة تليفزيونية تسخر من رياض محرز بطريقة كوميدية بسبب ضربة جزاء ليفربول

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
أحمد هاني
سخرت قناة جنوب أفريقية من ركلة الجزاء المهدرة من قبل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أمام ليفربول فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأنفيلد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى.

وأهدر محرز الركلة في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وسدد الجزائري الكرة بقوة فوق المرمى، لتقوم القناة بالسخرية بعد ان قام المذيع بانتظار الكرة ليستقبلها بين يديه .


وتعادل الفريقان سلبيا ليرتفع رصيد كل منهما إلى 20 نقطة ويواصل مان سيتى بقيادة جوارديولا صدارة البريميرليج بفارق الأهداف .






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