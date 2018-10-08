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حماية المستهلك: منافذ في الميادين العامة لتلقي شكاوى المواطنين

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:37 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قد أطلق مبادرة أسبوع في حب الوطن في شهر أغسطس الماضي، والتي تضمنت أسبوع معسكر عمل لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل علي حلها، وقد نجح الجهاز في هذة المبادرة من خلال معسكر عمل مغلق في حل 9799 شكوى وبنسبة 75% من إجمالي المستهدف.

وأوضح عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية علي فضائية سي بي سي، أن نجاح مبادرة أسبوع في حب الوطن شجعت الجهاز علي إقامة يوم مفتوح كل شهر لتلقي شكاوى المواطنين والعمل علي حلها، وقد بدأت الشهر الماضي يوم 8 سبتمبر، والتي ساهمت في حل 1748 شكوي.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن الجهاز قدم منافذ خارجية في الميادين العامة علي سبيل التجربة والتي سوف تبدأ العمل في صباح باكر حتى منتصف الليل يوم 8 أكتوبر، لتلقي الشكاوي من الجماهير والتي ترسل علي الفور علي غرفة عمليات اليوم المفتوح للجهاز عن طريق الموقع الإلكتروني لمحاولة الوصول لحل سريع.

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