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برلمان

طلب إحاطة بشأن وحدات الشهر العقاري بالإسكندرية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:34 ص
النائب حسنى حافظ
النائب حسنى حافظ
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن هناك مشكلة كبرى تعاني منها وحدات الشهر العقاري بالمحافظة، أبرزها التكدس الكبير الذي تشهده هذه الوحدات، نتيجة لقلة الموظفين.

وأوضح "حافظ" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه سيتقدم بطلب إحاطة لبحث سبل حل هذه المشكلة، لاسيما وأن هناك عدد كبير من المواطنين لا يستطيعون أداء خدماتهم بسبب الإشكاليات التي تعاني منها وحدات الشهر العقاري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموظفين أيضًا يتعاملون مع المواطنين بأسلوب غير راقي، الأمر الذي يحتم على المسؤولين التدخل لحل هذه الأزمة.

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