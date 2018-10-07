ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عضو مكافحة الفيروسات: 250 ألف مواطن يجرون المسح الطبي الشامل يوميا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور يحيى الشاذلى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، إن المواطنين يشاركون بفاعلية فى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الامراض غير السارية.

وأضاف "الشاذلى" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الاولى" أن إقبال المواطنين على إجراء المسح الطبى الشامل وصل إلى 250 ألف مواطن يوميا.

يذكر أن وزارة الصحة بدأت فى 1 أكتوبر، إجراء المسح الطبى الشامل لـ"فيروس سي" لأكثر من 45 مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم.

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة حول نجاة المصري الوحيد ليلة غرق تيتانيك .. صور

شاهد.. وفاة سائق متهور بعد اصطدامه بطائرة f-18 في مطاردة أمنية

رئيس الإنتربول يستقيل من منصبه بعد واقعة اعتقاله في الصين.. تفاصيل

ليفربول ومانشستر سيتي .. إعصار هجومي للريدز وصلاح يهدر هدفين بعد 20 دقيقة

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أحمد فتحي أمام الاتحاد

القنصل السعودي بإسطنبول يكشف سر وجود جمال خاشقجي في القنصلية

مفاجأة فى تشكيل الأهلى قبل مواجهة الاتحاد الليلة

صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة يكشف تفاصيل الفكرة

فضيحة جديدة لقناة الجزيرة القطرية في واقعة اختفاء جمال خاشقجي.. صور

العقيد حاتم صابر يكشف حقائق جديدة عن رأفت الهجان وأشرف مروان

تألق محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي وتعادل سلبي في الشوط الأول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

رضا شحاتة يوضح شروط التعاقد مع اللاعبين الجدد في الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: لا يوجد فريق ضامن الفوز.. وخسارة الأهلي دليل.. فيديو
الاتحاد السكندري يحدد قيمة مكافأة لاعبيه بعد الفوز على الأهلي.. فيديو
مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو
خالد قمر: أنا محظوظ على الأهلي.. ونفسي أكون هداف الدوري ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟