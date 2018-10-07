عضو مكافحة الفيروسات: 250 ألف مواطن يجرون المسح الطبي الشامل يوميا

قال الدكتور يحيى الشاذلى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، إن المواطنين يشاركون بفاعلية فى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الامراض غير السارية.



وأضاف "الشاذلى" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "الاولى" أن إقبال المواطنين على إجراء المسح الطبى الشامل وصل إلى 250 ألف مواطن يوميا.



يذكر أن وزارة الصحة بدأت فى 1 أكتوبر، إجراء المسح الطبى الشامل لـ"فيروس سي" لأكثر من 45 مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم.