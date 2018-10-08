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مرأة

للرجال فقط مشروب طبيعي لتقوية عضلة القلب احرص على تناوله قبل النوم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يبحث الكثير من الرجال عن أفضل المشروبات الطبيعية التي تقوي عضلة القلب والجسم بصورة عامة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الرجال يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا قبل النوم للتمتع بصحة قلبية جيدة .

كشف موقع "شير كير"، أن تناول كوب من البنجر بالليمون، يساعد على حرق الدهون الضارة الموجودة في الجسم، والتي تؤثر بالسلب على الجسم بالإضافة إلى ذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم، والتي تساعد على حرق الدهون وزيادة سرعة التمثيل الغذائي.

وكما جاء في الموقع، فإن تناول المشروب يوميًا، يساعد على التخلص من الدهون الأحادية، كما يساهم فى تعزيز قدرة الجسم على مواجهة الكسل والرغبة في مزيد من الطاقة خاصة لدى الرجال.

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