النقل: أبلكيشن حجز القطارات يوفر مجهود وأموال الركاب

قال المهندس خالد عطية، رئيس شركة "ترانس إيه تي" التابعة لوزارة النقل، إن هناك نظاما مركزيا لإدارة تذاكر خطوط السكك الحديدية بالكامل، لافتا إلى أن هذا النظام له قنوات عديدة تابعة مثل شباك التذاكر والحجز عن طريق الموقع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر.



وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المُذاع عبر فضائية "تن"، أنه تم إضافة قناة جديدة لحجز تذاكر القطارات عبر الموبايل.



وأشار إلي أن السوق السوداء مازالت موجودة، مؤكدا أن الهيئة القومية للسكك الحديدية تحاول لكي تقضي علي وجود السوق السوداء بشكل نهائي، لافتا إلي أن برنامج "أبلكيشن"، سيعالج أكثر من مشكلة على رأسها تقليل مجهودات ووقت وفلوس المواطن، موضحا: «أنا كمواطن علشان أنزل أروح المحطة هيكون فيه مصاريف ومجهود ووقت وزحمة مواصلات».