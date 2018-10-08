برلماني: زيارة ميلانيا ترامب لمصر فرصة للترويج السياحي

قال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن زيارة المرأة الأولى بأمريكا، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرصة كبيرة للترويج للقطاع السياحي، لاسيما وأننا فى حاجة ماسة للنهضة القطاع من جديد.



وأكد "حافظ" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة تكثيف الدعم الإعلامي وقيام السفارات المصرية بالخارج بالترويج للسياحة المصرية، من خلال زيارة زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



ولفت عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا فى قطاع السياحة، لاسيما على مستوى تطوير المطارات، والتى تتمتع بأمان لا تصل إليه أي دولة أخري.