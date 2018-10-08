نصر الله: الشكاوى من قطارات النوم لا تتعدى واحد في الألف

قال اللواء محمد نصرالله، رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات النوم بهيئة سكك حديد مصر، إن الشكاوي من عربات النوم لم تختف تماما، معقبا: «فيه شكاوي لسة بتيجي ليا، ولكن قلة جدا».



وأوضح "نصرالله"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد" المُذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك إدارة مختصة للرد على الشكاوى والتواصل مع الشاكي، مشيرا إلي أن معظم الشكاوى تكون خارجة عن إدارة الشركة، وتكون متمثلة في تأخر القطارات أو عُطل في التكييف.



وأشار إلي أن الشكاوى الخاصة بالخدمة التي تقدم على قطارات النوم لا تتعدى واحد من الألف من إجمالي الركاب يوميا، لافتا إلي إلي أنه كان هناك شكاوي من نوعية الأكل المقدمة، ومدى الخدمة المقدمة للعميل.