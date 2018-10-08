اليوم .. نيابة الأموال العامة تستمع لأقوال هاني زادة في مخالفات الزمالك

تستمع نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار محمد البرلسي،لأقوال هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فى واقعة المخالفات المالية لنادي الزمالك في فتح حساب بنكى باسمه بالمخالفة للوائح القانونية، وتغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية التي يحددها البنك المركزى.



وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس مدير الحسابات السابق بنادي الزمالك على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.



وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.



