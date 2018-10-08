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محافظات

محافظ البحر الأحمر يستعرض تطوير بعض الأحياء القديمة .. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:30 ص
اللواء أحمد عبدالله
اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر
إبراهيم جادالله
استعرض اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الأحد، الموقف التنفيذي للتطوير الحضري لبعض الأحياء القديمة بمدينة الغردقة ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالديوان العام لمناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير الصورة البصرية والذهنية للمدينة السياحية.

وخلال الاجتماع ، قام المهندس حاتم دياب ، المهندس الاستشاري بمكتب ارك بلان، بعرض المخطط التنفيذي للأعمال بالمناطق التي يتم تطويرها (الامل _ الصيادين _ الملاحة _ مجاهد _ العرب )، كما تم عرض المخطط الزمني للانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أصدر المحافظ تعليماته بتحمل المحافظة تكاليف إنشاء سلالم أمام المنازل المرتفعة بتلك المناطق والتي تم إزالتها خلال أعمال التطوير، بحيث يتم إنشاؤها بشكل جمالي يتماشى مع المخطط العام للأعمال بهذه المناطق، كما وجه بسرعة الانتهاء من تغطية كابلات الكهرباء بتلك المناطق حفاظا على سلامة المواطنين ، مؤكدا علي تحديد مسار تلك الكابلات على يمين الشارع ، مع تجديد كافة الكابلات المتهالكة.

وفي ذات السياق أكد المحافظ علي إزالة كافة التعديات بتلك المناطق ، مع ضرورة التنبيه علي المواطنين بضرورة دهان واجهات المنازل بلون واحد فقط ، بحيث يتماشي مع أعمال التطوير ، مشددا على سرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية للمياه بمنطقة الصيادين بالمدينة ، مشيرا إلي التنسيق المباشر بين جميع الجهات بحيث يتم الانتهاء من تلك الأعمال في القريب العاجل .

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر ، والمهندس حاتم دياب ( مكتب ارك بلان ) استشاري المحافظة ، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
محافظ البحر الأحمر يستعرض تطوير بعض الأحياء القديمة .. صور
محافظ البحر الأحمر يستعرض تطوير بعض الأحياء القديمة .. صور
محافظ البحر الأحمر يستعرض تطوير بعض الأحياء القديمة .. صور
محافظ البحر الأحمر يستعرض تطوير بعض الأحياء القديمة .. صور

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