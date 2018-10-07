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رياضة

أول قرار من الجهاز الفنى للأهلى بعد الخسارة الكبيرة أمام الاتحاد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة سلبية عقب الخسارة من الاتحاد السكندري 3-4 ضمن منافسات المرحلة العاشرة من منافسات مسابقة الدورى.

وقرر الجهاز الفنى عودة الفريق للتدريبات غدًا تحت قيادة الجهاز الفني للفريق في غياب مجموعة الدوليين التي ستنضم للمنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة سوازيلاند.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في مسابقة كأس مصر الأربعاء المقبل.

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