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حوادث

اليوم.. نظر استئناف محاكمة المتهمين بقتل طالب الهندسة بالنزهة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
تنظر الدائرة 36 جنح الأحداث، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، استئناف محاكمة المتهمين بقتل طالب هندسة بالنزهة، بعد استدراجه عبر أحد التطبيقات الالكترونية للتسوق، لجلسة 8 اكتوبر الجاري لضم المفردات.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين إلى محكمة جنايات الأحداث في ختام تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية الهندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وتبين من التحقيقات أن الطالب حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وإعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول، ومبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.

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