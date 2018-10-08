أسطورة تشيلسي يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا

أعلن جون تيري نجم فريق تشيلسي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عبر موقع التواصل الاجتماعى بعد مشاركته الإنجازات في الملاعب مع البلوز.



وتوج تيري مع تشيلسي بدوري الأبطال والدوري الأوروبي والبريمييرليج 5 مرات ومثلهم فى كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين 3 مرات.



ودون نجم الفريق عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: بعد 23 عاما رائعة كلاعب كرة قدم قررت الاعتزال الآن في الوقت الصحيح وأود شكر العديد من الأشخاص زوجتي وأطفالي الذين كانوا معي خلال مسيرتي وأحبكم من أعماق قلبي.