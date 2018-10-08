اليوم.. الحكم على متهم في أحداث النزهة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، الحكم على المتهم أحمد محمد في اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدي وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.



كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.