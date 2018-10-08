ملكة جمال مصر تكشف لـ صدى البلد عن البرنامج الخاص بها للفقراء.. فيديو

قالت ريم رأفت ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٨، إنها البرنامج الخاص بها بعد حصولها على لقب ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٨، هو العناية بالصحة الخاصة بالمواطنين، فترغب في إنشاء سيارات إسعاف مجهز بكافة الأجهزة الطبية وقيام تلك السيارات بالتجول في الأحياء البسيطة لعلاج الفقراء بالمجان.



وأضافت ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٨، خلال ندوتها في صدى البلد، أنها تدرس طب الأسنان لذلك فإن المشروع الخاص بها متعلق بالناحية الطبية، لافتة إلى أنها ترغب أن تجلب أطباء أسنان من حول العالم وذلك لعلاج المرضى في المناطق النائية التي لا يصل لها خدمات طبية.



متابعة حديثها، أن هؤلاء الأطباء لن يقوموا بدعم الصحة فقط ولكن السياحة أيضا وذلك لأنه سينقلون لخارج مصر ما شاهدوه من معالم مميزة في مصر، وبذلك تكون قد تمكنت من دعم الصحة والسياحة في آن واحد.

