حبس عاطل تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف.



البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وعلى الفور انتقل ضابط مباحث قسم شرطة المطرية، وتمكنوا من ضبط "أحمد ع"، سنة، 33 عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 8472 لسنة 2018م المطرية " سرقة هاتف محمول "، وبحوزته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة فيسبا "ملكه"، و4 هواتف محمولة "مجهول المصدر".



بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف باشتراكه مع "سعيد خ"، 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 8472 لسنة 2018م المطرية "سرقة هاتف محمول"، ومحتجز بقسم الزيتون على ذمة قضية " سرقة " فى تكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته، واعترف بارتكابهما واقعة سرقة هاتف محمول "المضبوط بحوزته"، من "محمد مجدي" 31 سنة محامى حر، بذات الأسلوب.



باستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، وجارى التواصل لمالكى باقى الهواتف المحمولة المضبوطة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.