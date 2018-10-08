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أصل الحكاية

نعم أنا معروفة بعدائي للرجال وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. مفيدة شيحة تتحدث لـ صدى البلد

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
أحمد سالم وأحمد البهي - تصوير عز حسين
لا يهم كيف يراها الآخرون، المهم أن تفعل ما يناسب قناعاتها الشخصية طالما أن ذلك لا يتعارض مع حرية الآخرين، ولا يخرج عن المألوف.. بتلك الشخصية المنطلقة والعفوية طلت الجميلة مفيدة شيحة على جمهورها من خلال موقع "صدى البلد" في ندوة حوارية مصغرة لـ تكشف جانبا من حياتها الشخصية.

مفيدة شيحة، الإعلامية التي تبدو أقرب الى طبيعتها على الشاشة بهذا المظهر الذي لم يختلف عن بدايتها منذ 20 سنة فاجأت الجمهور بأنها أم لـ منة التي تبلغ 21 عاما، قالت في تحدٍ للمجتمع تحفيزا للمرأة إنها أصرت على تحقيق كل ما تصبو إليه من أحلام وأن تجربتها الشخصية كفيلة بأن يتعلم الجميع أن المرأة قادرة على النجاح وتحقيق الذات من خلال نفسها فقط دون حاجة للرجال.
نعم أنا معروفة بعدائي
وعلى ذكر الرجال اعترفت مفيدة بالانطباع المعروف عنها بعدائها للرجال، حيث لم تنفِ ذلك، مؤكدة على رفض فكرة المجتمع الذي يسيطر عليه الرجال، تقول مفيدة " لست ضد الرجل دائما وإنما ضد حب التملك ولا أعترف بسيطرة الرجل على المرأة وكبت حريتها والوقوف أمام طموحها الشخصي، ثم لا يمكن أن تعود بعد ذلك لتقول له المرأة "أنت سيدي وتاج راسي" .. فهذه أمور لا يمكن تقبلها.
نعم أنا معروفة بعدائي
بسؤالها عن رضوى الشربيني وموقفها من الرجال، دافعت الإعلامية عنها قائلة إنها حققت نجاحا لا يمكن إنكاره، وحديثها عن الرجال لا يحمل حدة أو هجوما وإنما هي تعرض وجهة نظر من خلال تجارب حياتية عاشتها، ومواجهة ذلك بالسباب والشتائم أمر غير مقبول، هي في النهاية تطرح فكرة للنقاش إما أن تقبلها أو ترفضها مع الاحتفاظ بحقك في إبداء رأيك.

مفيدة شيحة أجابت أيضا عن تساؤلات حول خطتها المستقبلية حيث أبدت ارتياحها بتواجدها ضمن مذيعات برنامج الستات مابيعرفوش يكدبوا الذي تبتهج بالعمل فيه ويمنح لها الاستقلالية التامة في عرض رؤيتها وأفكارها.
نعم أنا معروفة بعدائي
قالت إن صديقتها منى عبد الغني ليست مهذبة فحسب، فلو كانت هناك صفة أعلى من ذلك لـ وصفتها بها، وأبدت سعادتها بالعمل معها والنجاح كثنائي استثنائي في ظل فشل كثير من الثنائيات على الساحة الإعلامية، على الرغم من الاختلاف الكثير في وجهات النظر بينهما.

الحوار كاملا مع مفيدة شيحة قريبا عبر موقع "صدى البلد" الإخباري  ...

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