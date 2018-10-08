نعم أنا معروفة بعدائي للرجال وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. مفيدة شيحة تتحدث لـ صدى البلد

لا يهم كيف يراها الآخرون، المهم أن تفعل ما يناسب قناعاتها الشخصية طالما أن ذلك لا يتعارض مع حرية الآخرين، ولا يخرج عن المألوف.. بتلك الشخصية المنطلقة والعفوية طلت الجميلة مفيدة شيحة على جمهورها من خلال موقع "صدى البلد" في ندوة حوارية مصغرة لـ تكشف جانبا من حياتها الشخصية.
مفيدة شيحة، الإعلامية التي تبدو أقرب الى طبيعتها على الشاشة بهذا المظهر الذي لم يختلف عن بدايتها منذ 20 سنة فاجأت الجمهور بأنها أم لـ منة التي تبلغ 21 عاما، قالت في تحدٍ للمجتمع تحفيزا للمرأة إنها أصرت على تحقيق كل ما تصبو إليه من أحلام وأن تجربتها الشخصية كفيلة بأن يتعلم الجميع أن المرأة قادرة على النجاح وتحقيق الذات من خلال نفسها فقط دون حاجة للرجال.
مفيدة شيحة، الإعلامية التي تبدو أقرب الى طبيعتها على الشاشة بهذا المظهر الذي لم يختلف عن بدايتها منذ 20 سنة فاجأت الجمهور بأنها أم لـ منة التي تبلغ 21 عاما، قالت في تحدٍ للمجتمع تحفيزا للمرأة إنها أصرت على تحقيق كل ما تصبو إليه من أحلام وأن تجربتها الشخصية كفيلة بأن يتعلم الجميع أن المرأة قادرة على النجاح وتحقيق الذات من خلال نفسها فقط دون حاجة للرجال.
مفيدة شيحة أجابت أيضا عن تساؤلات حول خطتها المستقبلية حيث أبدت ارتياحها بتواجدها ضمن مذيعات برنامج الستات مابيعرفوش يكدبوا الذي تبتهج بالعمل فيه ويمنح لها الاستقلالية التامة في عرض رؤيتها وأفكارها.
الحوار كاملا مع مفيدة شيحة قريبا عبر موقع "صدى البلد" الإخباري ...