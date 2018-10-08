كيف تسهم زيارة ميلانيا ترامب في الترويج للسياحة.. نواب: رسالة للعالم باستقرار مصر.. وعلى تنشيط السياحة استغلال الحادث

برلماني: زيارة زوجة ترامب رسالة للعالم باستقرار مصر

حسني حافظ: زيارة ميلانيا ترامب فرصة للترويج للسياحة المصرية

نائب: مصر لا تقل عن دول أوروبا على المستوى السياحي



قامت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، بزيارة تاريخية لمصر، استمرت ليوم، وقد استغلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحية الزيارة، للترويج للقطاع السياحي، لاسيما وأن ميلانيا هى زوجة اكبر رئيس دولة فى العالم.



من جانبهم، شدد أعضاء البرلمان على ضرورة الاستغلال الأمثل لزيارة ميلانيا إلى مصر، والتي تؤكد على مدى الاستقرار التي تتمتع به.



بداية، طالب النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، بضرورة استغلال هيئة تنشيط السياحة، لزيارة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، إلى مصر، لاسيما وأنها شخصية مهمة، وتأمل أى دولة زيارتها للترويج للسياحة.



وأضاف "بيومي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن زيارة ميلانيا ترامب رسالة إلى دول العالم أجمع بما تتمتع به مصر من استقرار أمنى ومجتمعي، فضلًا عن العرقية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية.



وأشار أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن مصر الأن أصبحت لا تقل عن دول الجوار، وعلى استعداد لمنافسة تلك الدول.



وعبر النائب عن استيائه من عدم الاستغلال الأمثل، خاصة من جانب هيئة تنشيط السياحة، لمثل هذه الزيارات الكبيرة التي يقوم بها شخصيات عالمية.



من جانبه، أكد النائب محمد عبده عضو اللجنة، على ضرورة استغلال زيارة زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، التي تقوم بها حاليًا فى مصر، وذلك للترويج للسياحة المصري، عن طريق جميع وسائل الأعلام العالمية.



وأضاف "عبده" فى تصريحات خاصة، أن زيارة ميلانيا ترامب تعتبر رسالة للعالم أجمع، بالاستقرار الذي تعيشه مصر، مؤكدًا على أنه يجب الترويج لمثل هذا الحادث عن طريق جميع وسائل الإعلام العالمية.



ولفت عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تقدما كبيرا للسياحة المصرية، بعد الزيارات البيرة التي قام بها عدد من المسؤولين والمشاهير مؤخرًا، على رأسهم ميلانيا ترامب.



واختتم، النائب حسني حافظ،، بقوله: إن زيارة المرأة الأولي بأمريكا، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، فرصة كبيرة للترويج للقطاع السياحي، لاسيما وأننا في حاجة ماسة للنهضة القطاع من جديد.



وأكد "حافظ" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة تكثيف الدعم الإعلامي وقيام السفارات المصرية بالخارج بالترويج للسياحة المصرية، من خلال زيارة زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



ولفت عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا فى قطاع السياحة، لاسيما على مستوى تطوير المطارات، والتى تتمتع بأمان لا تصل إليه أى دولة أخري.