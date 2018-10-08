ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية: غلق المحلات 11 مساءً سيوفر في الكهرباء

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:36 ص
غلق المحلات 11 مساءً
غلق المحلات 11 مساءً سيوفر في الكهرباء
توك شو
قال المستشار حمدي أبو العينين، وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية، إن اقتراح من النائب سمير البطيخي بفرض ضريبة علي المحال المفتوحة بعد الساعة 11 مساء، يعد اقتراحا وجيها، معقبا: "شايف الفكر دا مش موجود في مصر".

وأضاف "أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المُذاع عبر فضائية "تن"،: "المفروض نعمل منظومة متكاملة علشان نرجع نشتغل تاني، عملية إننا نسهر للصبح دي بتضر بمصلحة البلد".

وأشار إلى أن غلق المحال بعد الساعة 11 مساء سوف توفر طاقة كهربائية كبيرة، لافتا إلى أن كل دول العالم لديها التزام في المواعيد، منوها بأهمية وجود منظومة تعمل على مراقبة المحال بعد الساعة 11 مساءً.

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة الصالات يتقدم على نظيره الأرجنتيني بهدفين في الشوط الأول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز .. محمد صلاح عاشرًا

75 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وصمود من الاتحاد للحفاظ على التقدم.. فيديو

اليوم .. محاكمة الفنانة مريهان حسين في قضية كمين الهرم

أمريكي ينشر صورا لزوجته وابنته داخل تابوت بعد مصرعهما على يد ملاكم.. صور

قضية اغتصاب جديدة تطارد كريستيانو رونالدو

أول تعليق من حسن المستكاوي على مباراة الأهلي والاتحاد: عشوائية بلا تنظيم

عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

توحيد مجدي يروي قصة استشهاد شقيق الرئيس السادات في حرب أكتوبر.. فيديو

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهتي سوازيلاند.. اليوم

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أحمد فتحي أمام الاتحاد

وزير الري يكشف آخر تطورات سد النهضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

فيديو

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟