وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية: غلق المحلات 11 مساءً سيوفر في الكهرباء

قال المستشار حمدي أبو العينين، وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية، إن اقتراح من النائب سمير البطيخي بفرض ضريبة علي المحال المفتوحة بعد الساعة 11 مساء، يعد اقتراحا وجيها، معقبا: "شايف الفكر دا مش موجود في مصر".



وأضاف "أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المُذاع عبر فضائية "تن"،: "المفروض نعمل منظومة متكاملة علشان نرجع نشتغل تاني، عملية إننا نسهر للصبح دي بتضر بمصلحة البلد".



وأشار إلى أن غلق المحال بعد الساعة 11 مساء سوف توفر طاقة كهربائية كبيرة، لافتا إلى أن كل دول العالم لديها التزام في المواعيد، منوها بأهمية وجود منظومة تعمل على مراقبة المحال بعد الساعة 11 مساءً.