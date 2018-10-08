حبس عاطلين سرقا حقيبة مسن فى الأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة رجل مسن أثناء ترجله بالشارع بمنطقة الأزبكية.



تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من "محمد ع"، 62 سنة بالمعاش، من أنه حال تواجده بالشارع فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية، قاما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى 9000 جنيه و2 هاتف محمول وميدالية مفاتيح فضة، وبعض متعلقاته الشخصية وفرا هاربان ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "زياد ط"، 28 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب" والمقضى فيها بالحبس شهر وكفالة 1000، و"يوسف.ح"، 18 سنة عاطل، "دون السوابق".



وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم أ ص ب 2846، قيادة الثانى وملك شقيقة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبحوزتهما ميدالية فضية المستولى عليها، ومبلغ مالى 6000 جنيه من متحصلات الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.



وتم بإرشادهما ضبط هاتف محمول لدى عميلهما حسن النية صاحب محل هواتف، وأقرا بتصرفهما فى الهاتف المستولى الآخر بالبيع لـ" نبيل.ب"، 40 سنة صاحب محل هواتف محمولة، وبسؤاله أقر بتصرفه فى ذات الهاتف بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه"، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.