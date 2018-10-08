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ثقافة

كتيبة ولاد البلد تصل محطتها الثانية وتنير الخارجة غدا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث إنه وضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح هذا الشهر والتي تتضمن عرض " ولاد البلد" و عرض "أمر تكليف"، لتصل العروض المسرحية الاحترافية الى كل المدن والقرى المصرية، يبدأ عرض ولاد البلد" أولى لياليه بمحافظة الوادي الجديد من " الخارجة" ابتداء من اليوم الاثنين ٨ أكتوبر بنادي التعمير بالخارجة ، و ذلك عقب نجاح العرض خلال عرضه بمحافظة بني سويف، في إطار مبادرة " مسرح المواجهة" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عيد الدايم وزير الثقافة، عقبها قرار انشاء شعبة مسرح المواجهة و التجوال لتتبع المسرح الحديث، والتي يشرف عليها المخرج محمد الشرقاوي،

و يقول محمد الشرقاوي مخرج العرض و المشرف على شعبة مسرح المواجهة و التجوال ان جولة عرض " ولاد البلد" هي الجولة الرابعة للعرض بمحافظات الوجه القلبي، حيث قُدم العرض بالفيوم و الأقصر و حلايب و شلاتين و غيرها من المحافظات و المدن المصرية، محققا اقبالا جماهيريا فاق التوقعات، و هذا ما نأمله أيضا في محافظة الوادي الجديد حيث يقدم العرض ٤ ليالي بالخارجة و قراها ، و ٣ ليالي بالداخلة، و ليلتي عرض بالفرافرة، و ذلك بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد بدعم من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ليستمر العرض بالمحافظة حتى يوم ١٧ أكتوبر، و يتوجه العرض بعدها الى محطته الأخيرة لهذه الجولة بمحافظة بورسعيد.

يذكر أن عرض "ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث، يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

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