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حوادث

حبس عصابة تخصصت في تزوير العملات الورقية بمصر القديمة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتخصصها فى تزوير العملات الورقية المحلية وترويجها بدائرة القسم.

وكا قد تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "إيهاب.ح"، 30 سنة مدرس، "دون السوابق"، حال تردده علي منطقة المنيل، وبحوزته 6 ورقات فئة الـ 200 جنيه،" مقلدة "، وبمواجهته اعترف باشتراكه مع "أحمد م"، 29 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، سبق اتهامه في القضية رقم 18261 لسنة 2017م المعادي "تبديد"، فى تكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطة فى مجال تقليد وتزوير العملات الورقية باستخدام الأجهزة الحديثة، متخذين من مسكن الأخير مكانا لنشاطهما الإجرامي.

باستهداف المتهم، أمكن ضبطه، وعثر بمسكنه على المضبوطات التالية ، 40 ورقة مالية فئة 200 جنيه "مزورين"، و21 ورقة مالية فئة 100 جنيه، وكمية من ورق الطباعة "ورق جلاب أصفر اللون يستخدم في طباعة العملات المزورة"، وكمية من ورق الطباعة "ورق جلاب أبيض اللون يستخدم في طباعة العملات المزورة"، و جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر، ولوحة مفاتيح كمبيوتر، وطابعة ألوان، وماكينة تغليف كارنيهات، و3 لفافات من ورق البصمة فضي اللون، و لفافات من ورق البصمة ذهبي اللون.

كما تم العثور على جردل بلاستيكي بداخله مادة لاصقة" صمغ"، 3 رولة، و 5 زجاجات بداخلهم مادة لاصقة "صمغ"، و1 سرنجة حقن تستخدم في إخراج المادة السائلة من الزجاجات، ومقص ورق، وبمواجهة الأخير بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال الأول أيدها وأعترف بتزييف الأوراق المالية باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

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