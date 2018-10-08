منظومة الشكاوي الحكومية: الدولة تفتح قنوات التواصل مع جميع المواطنين

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إن الدولة تفتح قنوات التواصل مع كل المواطنين في جميع محافظات مصر لتوصيل صوتهم التبليغ بأي مشكلة في سبيل حصولهم على أي خدمة.



وأوضح الرفاعي خلال لقاء تلفزيوني على فضائية سي بي سي، أن الحكومة تمد يدها للمواطن وترشده، غير منتظرة تردد المواطن بالشكوى داخل الجهات الحكومية.



وأشار مدير منظومة الشكاوي، إلي أن قرار الرئيس السيسي رقم 314 لسنة 2017 بإنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لتتلقي استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا وفحصها بشكل مبدأي وتوجيها لكافة الجهات الحكومية المختصة.