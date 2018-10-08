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توك شو

شاهد .. معاناة طلاب قرى الصعيد في طرق الموت خلال ذهابهم للمدارس

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:58 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
حسام الحارتي
انطلق في الفترة الماضية، ماراثون العام الدراسي الجديد الذي كانت تستعد له الدولة استعدادا كبيرا ، من أجل خروج جيل جديد يتم الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة.

وعرض برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فيديو يوضح معاناة الطلاب أثناء الذهاب إلى المدارس بطريقة تكاد تجعله ألا يعود مرة أخرى.

وقال أحد الطلاب بمحافظة سوهاج، الذي يستقل "المركب"، لنقله من قرية إلى أخرى "المركب ممكن تغرق وبنبقى خايفين".

وأكد طالب، آخر يلجأ إلى استقلال "الحمار"، من أجل الوصول بصورة آمنة كما يرى والديه، معربا عن خوفه الشديد أثناء الذهاب إلى المدرسة خوفا من الوقوع.

وعلي صعيد آخر، قال ميلاد فارس عبد الحي، أحد طلاب مدارس محافظات كفر الشيخ انه يخوض علي قدمية 5 كيلو مترات للخروج من القرية والذهاب إلى المدرسة، قائلا: "مش كل يوم هركب توك توك بخمسة جنيه أنا أهلي ناس غلابة".

وطالب جميع الطلاب بتوفير طرق أسهل وآمنة لسرعة التنقل إلى المدارس والحفاظ على حياتهم التي أصبحت في خطر تام.

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