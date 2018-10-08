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توحيد مجدي يروي قصة استشهاد شقيق الرئيس السادات في حرب أكتوبر.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي توحيد مجدي، إن مهمة الشهيد عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد انور السادات كانت تدمير الصواريخ أرض جو، مشيرا إلى أن الشهيد صمم أن يدور أكثر من مرة حول القاعدة الإسرائيلية، للتأكد من تدمير كافة الأهداف.

وتابع "مجدي" خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى" فى برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة "صدى البلد"،: «أحد الجنود الإسرائيليين أصاب طائرة عاطف السادات بصاروخ أمريكي».

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية فوجئت بهوية عاطف السادات بعد فحص الطائرة، وقرروا تسليم الجثمان لمصر.

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