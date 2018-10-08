وليد صلاح الدين ينصح لاعبي الاتحاد: شوية ثبات انفعالي .. فيديو

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بعد الفوز على الأهلي، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الدوري المصري.
وقال صلاح الدين في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى أن يكون لدى لاعبي الاتحاد ثبات انفعالي في الفترة القادمة، كذلك الجماهير والجهاز الفني".
وأكمل: "لدينا لاعيبة عندها كورة، يجب على لاعبي الاتحاد أن يكون لديهم شوية ثبات انفعالي، دائمًا ما تحتاج اللاعبين والجهاز لهدوء لكي تحقق الانتصارات وتتحرر من الضغوط".
وقال صلاح الدين في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى أن يكون لدى لاعبي الاتحاد ثبات انفعالي في الفترة القادمة، كذلك الجماهير والجهاز الفني".
وأكمل: "لدينا لاعيبة عندها كورة، يجب على لاعبي الاتحاد أن يكون لديهم شوية ثبات انفعالي، دائمًا ما تحتاج اللاعبين والجهاز لهدوء لكي تحقق الانتصارات وتتحرر من الضغوط".