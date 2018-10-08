وليد صلاح الدين ينصح لاعبي الاتحاد: شوية ثبات انفعالي .. فيديو

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بعد الفوز على الأهلي، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الدوري المصري.



وقال صلاح الدين في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى أن يكون لدى لاعبي الاتحاد ثبات انفعالي في الفترة القادمة، كذلك الجماهير والجهاز الفني".



وأكمل: "لدينا لاعيبة عندها كورة، يجب على لاعبي الاتحاد أن يكون لديهم شوية ثبات انفعالي، دائمًا ما تحتاج اللاعبين والجهاز لهدوء لكي تحقق الانتصارات وتتحرر من الضغوط".

