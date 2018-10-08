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رياضة

وليد صلاح الدين ينصح لاعبي الاتحاد: شوية ثبات انفعالي .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بعد الفوز على الأهلي، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال صلاح الدين في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى أن يكون لدى لاعبي الاتحاد ثبات انفعالي في الفترة القادمة، كذلك الجماهير والجهاز الفني".

وأكمل: "لدينا لاعيبة عندها كورة، يجب على لاعبي الاتحاد أن يكون لديهم شوية ثبات انفعالي، دائمًا ما تحتاج اللاعبين والجهاز لهدوء لكي تحقق الانتصارات وتتحرر من الضغوط".

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