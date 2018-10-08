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نصر سالم: سرية مصرية قهرت لواء وكتيبة دبابات وأخرى مظلات إسرائيلية في 56

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن وزير الدفاع الإسرائيلى فى حرب 6 أكتوبر 1973 صرح بأن الجندى المصرى هو مفاجأة حرب 73.

وأضاف "سالم" خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلى حقا ولكن أراد به باطلا وكأنه لم ير شجاعة الجندى المصرى إلا فى حرب 73.

وأوضح "سالم" أن مصر خاضت 3 حروب ضد إسرائيل قبل حرب 73 ، وهى حرب 48 وهذه الحرب ليست مقياسا لأن الـ 5 دول العربية التى شاركت فى الحرب كان مجموع جنودها 12 ألف مقابل 64 ألف جندى لإسرائيل.

وتابع: "الحرب الثانية كانت فى 56 وكانت حربا لمدة يوم واحد و انسحبت مصر من الحرب بسبب الإنذار الانجليزى البريطانى الذى أشار بانسحاب القوات المصرية و إلا قامت الدولتين باحتلال القناة لتأمين الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن "شارون" القائد الإنجليزى الذى هاجم ممر متلا فى سيناء بـ لواء كامل و كتيبة دبابات وكتيبة مظلات ضد سرية مصرية يوم 29 أكتوبر 56، صرح بإنه خسر 38 مقاتل، لافتا إلى أن قوة شارون كانت أكبر من السرية المصرية بـ 17 مرة وبالرغم من ذلك لم يستطع اختراق 100 متر فقط فى ممر "متلا" الذي يبلغ طوله 33 كم.

وأكد"سالم" أن القوات المصرية لم تشارك إطلاقا فى حرب 76، بعد قرار الانسحاب الذي صدر من القائد العام للقوات المسلحة عبد الحكيم عامر بعد أن عرف خسائر الطيران المصري آنذاك، ولكن فى حرب أكتوبر 73 وجهت القوات المسلحة المصرية درسا قاسيا للإسرائيليين.

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