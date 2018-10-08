عاطل ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب بالفيوم .. صور

تمكنت حملة أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالفيوم من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب يدعى عزت .م بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.



كانت الحملة توجهت لعيادة الطبيب المزيف وطلبت منه بطاقة الرقم القومى فأنكر تواجدها معه ، وأحضر صورة بطاقة رقم قومى مدون عليها اسم عزت . ع وعنوانه المعادى بالقاهرة بوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة القاهرة.



و بإخطار نقابة أطباء الفيوم أفادت بعدم إدراج هذا الاسم على قاعدة بياناتها أو النقابة العامة للأطباء.



وعقب عودة حملة مديرية الصحة للعيادة مرة أخرى فوجئوا بهروب الطبيب المزيف وإزالته جميع اللافتات الموجودة على واجهة العيادة، وتم إبلاغ مدير امن الفيوم بالواقعة، و تحرير محضر بقسم شرطة ثان الفيوم ، وجار البحث عن المتهم الهارب.

