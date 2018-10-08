برلماني يتهم وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال بالفشل لعدم شراء القطن

هاجم مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام بتصدير رسالة سلبية عن توجه الدولة تجاه الفلاح المصرى بعد رفضهم شراء محصول القطن من المزارعين.



وأضاف ملك في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة لم توفر الموارد المالية لشراء محصول القطن، من الفلاح المصرى كما قامت بوعدهم مؤكدا ان ذلك هو السبب الرئيس في انعدام الثقة بين الفلاح ووزارة الزراعة.



وأكد أن محصول القطن مرتبط بصناعة الغزل والنسيج التي توفر الكثير من فرص العمل، بالإضافة الى قادرة على إعادة الصناعة المصرية للتصدير من جديد.



وأضاف أن عدم شراء محصول القطن هو استمرار لفشل وزارة الزراعة في إدارة بعض القطاعات والتي فشلت في حل مشكلات الفلاح المصرى، مطالبا رئيس الوزراء بسرعة التدخل لإنقاذ محصول القطن والصناعة المصرية داخل الدولة.